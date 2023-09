Horoskop dzienny – 5 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 5.09.2023

Skorpion powoli zbliża się do swojego celu. Nie było łatwo i co krok pojawiały się nowe, zupełnie nieprzewidziane przeszkody do pokonania, jednak w końcu wizja spełnionych marzeń zaczyna migotać na horyzoncie. We wtorek trzeba będzie załatwić coś związanego z dokumentacją albo pilnymi sprawami urzędowymi, które zostały zaniedbane. Na szczęście Skorpion zmieści się w terminie.