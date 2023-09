Horoskop dzienny – 7 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, czwartek 7.09.2023

Magnetyczny urok Bliźniąt ulegnie dzisiaj wyjątkowemu wzmocnieniu. Bardzo trudno będzie im się oprzeć czy czegokolwiek odmówić, co z pewnością wykorzystają. To znak na tyle wyrachowany, że chwyta każdą okazję. Bliźnięta powinny jednak uważać, żeby dzisiaj nie przesadzić z wymaganiami ani nikomu się nie narazić. Nawet jeśli nie zemści się to na nich od razu, to na pewno w bliskiej przyszłości.