To oni starzeją się najszybciej. Naukowcy wskazują powody

Osoby prowadzące siedzący tryb życia, które większość czasu spędzają w jednej pozycji - przed komputerem, telewizorem czy smartfonem - narażają swój organizm na szereg problemów zdrowotnych. Od otyłości, przez choroby serca, aż po schorzenia stawów czy kręgosłupa. Naukowcy z University of Boulder w Kolorado odkryli, że pozycja siedząca ma wpływ na to, że organizmy millenialsów starzeje się w przyspieszonym tempie.

Serwis Health Day przywołał wyniki nowego badania. Naukowcy z University of Boulder w Kolorado zbadali ponad 1000 osób dorosłych w wieku od 28 do 49 lat. By wykluczyć podłoże genetyczne, w badaniu wzięły udział bliźnięta.