Ich syn zmarł na COVID-19. Dwukrotnie wygrali w lotto i będą mogli go pożegnać

74-letnia Susan i jej mąż pochodzą z Essex we wschodniej Anglii. Syn pary został zakażony koronawirusem i zmarł na początku tego roku, a ze względu na obowiązujące na Wyspach restrykcje, rodzice nie mogli się z nim odpowiednio pożegnać. Teraz będzie to możliwe, ponieważ w ciągu dwóch tygodni dwukrotnie wygrali w lotto, a pieniądze z wygranej chcą częściowo przeznaczyć właśnie na to.