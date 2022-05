Ida Nowakowska o sytuacji z Cichopek i Kurzajewskim. "Nie nadążam"

- Jest mi na pewno przykro, gdy widzę, że ktoś cierpi. Tu mówię tak ogólnie o ludziach. O Kasi i Marcinie. Nie wiem co się dzieje i mówię to szczerze. W jakimś sensie nie chcę wiedzieć kiedykolwiek, bo wtedy, gdybyś się mnie zapytała, to czułabym, że muszę skłamać. A teraz przynajmniej nie muszę kłamać, czuję, że mówię prawdę i czuję się z tym dobrze. To jest ich życie prywatne, ja nigdy nie byłam blisko tej pary, w tym sensie, żebym wiedziała cokolwiek o ich życiu prywatnym nawet wcześniej, więc trudno mi jest nawet teraz o nich myśleć - powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".