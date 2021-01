Ida Nowakowska zostanie mamą. Czyżby zdradziła płeć dziecka?

To był zaskakujący moment w "Pytaniu na śniadanie". Prowadząca go 30-letnia Nowakowska ogłosiła, że jest w 6. miesiącu ciąży. Możliwe, że przypadkiem zdradziła, jakiej płci jest jej dziecko.

Informacja o ciąży Nowakowskiej zelektryzowała media. Gwieździe telewizji publicznej udało się długo ukrywać błogosławiony stan. Tancerka i prezenterka nie chwaliła się ciążą, jak robi to wiele znanych pań. Wyraźnie potrzebowała prywatności i spokoju w tym jakże ważnym dla siebie czasie. Nowakowska nigdy nie ukrywała, że chce być mamą i rodzicielstwo to wielkie marzenie. Na pytania o powiększenie rodziny, odpowiadała, że o tym, kiedy to się stanie, zdecyduje Bóg. Ida jest bardzo wierząca.

Od 6 lat gwiazda jest żoną Amerykanina Jacka Herndona, którego poznała na studiach w USA. Przez jakiś czas małżonkowie byli rozdzieleni – Jack studiował dyplomację w Chinach, a później w Waszyngtonie. Tymczasem jego ukochana robiła karierę w ojczyźnie. Pod koniec ubiegłego roku para w końcu zamieszkała razem na stałe. Pytana o to, gdzie wychowaliby potomka, odpowiadała: "Myślę, że jakby był dzidziuś, to byłby wychowywany w Polsce, ale pozostawiamy otwartość, jeśli chodzi o kierunki życiowe. Nigdy nie wiadomo, co się z nami wydarzy".

Ida Nowakowska w ciąży

Małżeństwo nie posiada się dziś ze szczęścia – z niecierpliwością wyczekują narodzin dziecka. Ida, która ogłosiła radosną nowinę na wizji, mogła niechcący wyjawić, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. – Dziękuję za tę niespodziankę. Będę to pamiętać do końca życia. Zaczął się ruszać, jak szalony – powiedziała na wizji.

Do tego była ubrana na niebiesko. Ten kolor oznacza zwykle to, że na świat przyjdzie chłopiec. Nowakowska nie zaprzecza, ale też nie potwierdza spekulacji. Tak czy inaczej – dziecko Idy i Jacka urodzi się w maju.

