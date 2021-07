Iga Krefft ma poważne problemy zdrowotne. Opowiedziała o nich po raz pierwszy

- Jako nastolatka nie czułam się w zgodzie ze sobą – grałam w serialu, który tak naprawdę w ogóle nie uzewnętrzniał moich wewnętrznych potrzeb. To dlatego, by nie konfundować bardziej ludzi kojarzącym mnie z tej roli, przedstawiałam się jako Ofelia. "Ach, to nie ona, tamta się przecież inaczej nazywa" – reagowali. Z czasem ta postać mocno do mnie przywarła… Zresztą, wydaje mi się, że to właśnie wtedy, kiedy mamy kilkanaście lat, tworzy się pewnego rodzaju rozgraniczenie pomiędzy dorosłością a dziecinnością. A mnie tymczasem to właśnie wtedy urodziła się Ofelia w głowie, czyli ucieleśnienie moich aspiracji i dążeń. To idealistyczna wersja tego, kim ja chciałabym być - powiedziała w rozmowie z Olą Lipiecką z So Magazynu.