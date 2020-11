Ile zarabiają księża? Zarobki kapłanów mogą niektórych mocno zaskoczyć

Jakie liczby kryją się z słowami "co łaska"?

Biorąc pod uwagę tę niebotyczną kwotę, należy przełożyć ją na przeciętne zarobki jednego księdza. Z deklarowanych do GUS katolików (czyli 92,8%), zaledwie połowa ujawnia, że co tydzień chodzi do kościoła. W związku z tym ponad 16 milionów wiernych w ciągu roku zostawia w kościele około 360 złotych, co oznacza, że miesięcznie praktykujący katolicy oddają na tacę w przybliżeniu 30 złotych.