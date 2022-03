Internauta skrytykował Donalda Tuska. Córka byłego premiera odpowiedziała mocnymi słowami

Internauta skrytykował Donalda Tuska

"Proszę przekazać pani ojcu, że to, co robi, jest niegodne! W tym trudnym czasie, kiedy wszyscy walczymy o wolność Ukrainy i całej Europy, Donald Tusk domaga się sankcji na Polskę, prezentując draft nowego dokumentu. Jakim trzeba być wyjątkowo złym człowiekiem, żeby tak postępować. Pragnę przypomnieć, że zaangażowanie w 2014 roku Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej było śmieszne, brak ostrych sankcji doprowadził do miejsca w którym jesteśmy. Cieszę, się że po trudnych negocjacjach Europa jest silniejsza, Niemcy zostały przekonane, ale to niestety nie zasługa pani ojca" - napisał mężczyzna pod najnowszym postem Katarzyny Tusk.