Internautka napisała aktorce, że wygląda staro. Odpowiedziała

"Mało tego. Żyłam w przekonaniu, że jedyną wartością, do której muszą bezwzględnie dążyć kobiety, dawno przestała być uroda. Za to ważniejsze w życiu są - dobre relacje z innymi. Bliskość. Czas, który można razem spędzić. Ruch, sport, jakaś aktywność, dla zdrowia i endorfin. Wiedza, rozwój, mądrość. No różne głupoty w tym stylu przychodziły mi do głowy, na szczęście zamieściłam rolkę. Tam już mi wytłumaczyli, że wyglądam staro, jak babcia i jakbym miała 65 albo i 70 lat" - dodała.