Irena Jarocka przyjaźniła się z Jolantą Kwaśniewską. Lubiły się spotykać w pewnym miejscu

"Powiedziała, że kiedyś miała burzę włosów, ale teraz, niestety, są słabiutkie, więc coś chciałaby z nimi zrobić" - wspomina Jolanta Kwaśniewska w książce Marioli Pryzwan „Wymyśliłam cię. Irena Jarocka we wspomnieniach”

Była pierwsze dama poleciła więc znanej wokalistce swoją fryzjerkę, u której czesała się dwadzieścia lat. Kilak dni po ich pierwszym spotkaniu wybrały się razem do jej salonu. Później często się tam spotykały. Mogły ze sobą plotkować całymi godzinami.

– Najchętniej rozmawiałyśmy o naszych mężach i córkach. Opowiadała o tęsknocie, gdy mieszkała w Ameryce za rodziną i publicznością. Przychodziła do biura mojej fundacji. Irena była zafascynowana Alaską, podobnie jak ja. Poza tym obie pochodziłyśmy z Gdańska i to też nas połączyło. Opowiedziałam Irenie, że gdy byłam małym dzieckiem, zbierałam autografy od gwiazd estrady. Jako nastolatka byłam na jej koncercie w Sopocie – wyznała Jolanta Kwaśniewska

To właśnie od wspólnej fryzjerki, którą wcześniej Kwaśniewska poleciła Jarockiej, Jolanta dowiedziała się, że wokalistka ma na raka. – Gdy dowiedziałam się, że jest chora kilka razy do niej zadzwoniłam, ale nigdy nie odebrała telefonu. Chciałam jej pomóc, przyjechać do niej, ale nie zdążyłam. Strasznie mi jej brakuje – opowiadała w książce żona Aleksandra Kwaśniewskiego.