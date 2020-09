Ivana Trump o relacjach z Donaldem Trumpem. Zdradziła również, co sądzi na temat Melanii Trump

Ivana Trump jest pierwszą żoną Dolanda Trumpa. Teraz zdradziła, jakie ma z nim relacje. Odniosła się również do imigrantów i powiedziała, co sądzi na temat Melanii Trump.

Ivana Trump wystąpiła w brytyjskim talk-show "Loose Women". 71-letnia bizneswoman opowiedziała o relacjach, jakie łączą ją z byłym mężem Donaldem Trump. Okazuje się, że całym sercem popiera prezydenta Stanów Zjednoczonych. "On jest republikaninem, ja też. Osiągnął tak wiele, zwłaszcza w dziedzinie imigracji" - pochwaliła go.

Ivana Trump o imigrantach

Przy okazji sama zdradziła, jakie ma podejście do imigrantów. "Nie mam absolutnie żadnego problemu z imigrantami, ale muszą przyjechać do kraju legalnie" - zadeklarowała. "Muszą znaleźć pracę, płacić podatki jak reszta Amerykanów i po prostu dopasować się do społeczeństwa" - dodała. Natomiast zarzuciła im, że "wiele osób nie ubiera się po amerykańsku, dlatego nie dostają pracy i kradną". Jeden z gospodarzy talk-show odpowiedział na te rasistowskie słowa. "Sama jesteś imigrantką, a sposób, w jaki ich opisujesz, jest dość nieludzki" - zauważył.

Ivana Trump o byłym mężu i Melanii Trump

Ivana Trump powiedziała w rozmowie, że jest "bardzo dobrą przyjaciółką" Donalda Trumpa. "Nie angażuję się w jego życie prywatne. Rozmawiamy o naszych dzieciach, czasem o ekonomii… ale nie o jego żonach". Okazuje się, że Ivana nie miała okazji dobrze poznać Melanii.

Zapytana o to, jak ocenia jej pracę. "Nie jest pewna. Jest bardzo cicha i tak naprawdę nie chodzi do zbyt wielu miejsc" - odpowiedziała.

W 2017 roku Ivana na antenie ABC News powiedziała, że ma bezpośredni numer do Białego Domu, ale nie używa go zbyt często. Dlaczego? "Tam jest Melania i nie chcę wywoływać żadnej zazdrości ani czegoś takiego. W zasadzie jestem pierwszą żoną Trumpa, więc i pierwszą damą" - mówiła wówczas.

Donald Trump i jego życie miłosne

Warto przypomnieć, że Donald Trump jest trzykrotnie żonaty. Ivana Trump jest jego pierwszą żoną. Ma z nią troje dzieci: Donalda Jr, Ivankę oraz Erica. Następnie wziął ślub z aktorką Marlą Maples, z którą ma 26-letnią córkę Tiffany. W 1998 roku poznał słoweńską modelkę Melanię. I to u jej boku znalazł prawdziwe szczęście, a owocem ich miłości jest syn Barron. Prezydent Stanów Zjednoczonych doczekał się już ośmiorga wnucząt.

Ivana Trump Thinks Daughter Ivanka Could Be The First Female US President \| Loose Women

