Iwona Węgrowska kończy 39 lat. Ukochany przygotował dla niej kosztowną niespodziankę

Burzliwy związek

W 2015 roku piosenkarka urodziła córkę Lilię. Ojcem dziewczynki jest Maciej Marcjanik – to on zadbał o urodzinową niespodziankę. Związek pary jest bardzo burzliwy: Węgrowska kilkukrotnie ogłaszała rozstanie, by za każdym razem wracać do Marcjanika.