Iza Koprowiak, dziennikarka sportowa: "Powiedziałam, by zabierał ręce, nazwał mnie ku..ą"

Iza Koprowiak związana jest z "Przeglądem Sportowym" od 2004 roku. Prowadzi cykl wywiadów "Chwila z", gdzie często porusza ze swoimi gośćmi trudne tematy z ich życia prywatnego. Teraz na łamach "Magazynu Press" opowiedziała o przekroczeniu granicy przez redakcyjnego kolegę.

Oficjalnie dziennikarka nie zgłosiła tego. Natomiast powiedziała przełożonemu. Sprawa ucichła. – Dwa lata później, po innym wyskoku tego dziennikarza, ówczesny naczelny zaczął mnie dopytywać o sytuację z 2016 roku. Opowiedziałam, jak było. Ten dziennikarz stracił swoją funkcję, podobno również z tego powodu. Mam dziś do siebie pretensje jedynie o to, że w 2016 roku stanowczo nie dopominałam się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji – wyznaje.

Incydent z Franciszkiem Smudą

W wywiadzie została jeszcze przypomniana sytuacja z 2011 roku, gdy Franciszek Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski, w ramach żartu zaproponował, by poszli do niego do pokoju. – Jedna z tych sytuacji, kiedy zupełnie nie wiedziałam, jak się zachować. Niby wiedział, że to jest żart, ale nikt nie ma prawa tak żartować. Zapytałam tylko, co u żony, żeby jakoś się odgryźć. A potem wróciłam do domu i strasznie się poryczałam - wspomina.