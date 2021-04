Izabella Krzan pokazała ukochanego. "Złamała" serca internautom

W ostatnim czasie Izabella Krzan chwaliła się swoim egzotycznym wyjazdem na Malediwy. Ku uciesze swoich fanów wrzucała regularnie zdjęcia z pobytu, a pod nimi często roiło się od bardzo wielu komplementów. Tygodniowy wyjazd była dla Krzan spełnieniem marzeń, o czym również z chęcią opowiadała w social mediach.

Była Miss Polonia szybko osiągnęła sukces zawodowy w TVP. Przez dłuższy czas była znana jako prowadząca "Koło Fortuny" z Norbim, a od niedawna dała się poznać także w 'Pytaniu na śniadanie". Błyskawiczna kariera sprawiła, że Krzan zaskarbiła sobie sympatię widzów.

Szczęśliwa prowadząca z ukochanym

Mimo młodego wieku Izabella Krzan może pochwalić się wieloma sukcesami. Oprócz wybranych wyborów Miss Polonia w 2016 roku, modelka szybko trafiła do telewizji, gdzie do dzisiaj czuje się jak ryba w wodzie. Została współprowadzącą kilku popularnych programów rozrywkowych, ale ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą przejścia do "Pytania na śniadanie" - zastąpiła Marzenę Rogalską u boku Tomasza Kammela.

Dla Izabelli Krzan pandemia koronawirusa nie była żadną przeszkodą w odbyciu zagranicznej podróży. Wakacje na Malediwach były okazją dla prezenterki do pochwalenia się wspaniałymi pejzażami. Fani Izabelli Krzan czekali z wypiekami na twarzy na kolejne piękne zdjęcia z okresu wakacji na Malediwach. Co bardziej dociekliwi, dopytywali gwiazdę TVP o to, czy przebywała na wyspie sama, czy z kimś jeszcze. Początkowo Krzan niewiele zdradzała, jedynie żartobliwie odpowiadała na podobne zaczepki.

W końcu podczas jednej z wypraw, była Miss Polonia zaprezentowała w całej okazałości partnera Dominika. Internauci ucieszyli się na widok szczęśliwej Krzan, zwłaszcza że to nie ostatni raz, gdy zapozowała ze swoim ukochanym. Ostatnio ponownie przedstawiła partnera, tym razem w trakcie spaceru w parku. Widać na fotce, jak prowadząca "Pytania na śniadanie" całuje Dominika w policzek. "I tak 24/7. Jak Wam minęły Święta?" - napisała Krzan.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać: "No proszę! Dominik, ten to się potrafi wkręcić", "Iza, Ty jesteś zajęta, ale może masz siostrę bliźniaczkę?", "Iza, złamałaś mi serce", "Całuj, przytulaj i kochaj - życie jest takie krótkie Izuniu", "I tak 24/7 to znaczy oświadczyny?", "3/4 męskiej części Polaków płacze, bo jesteś zajęta".

