Jadła nocą słodycze. A i tak schudła

"Dieta-cud" a zdrowie?

Warto zaznaczyć, że metoda Jima White'a nie jest potwierdzona naukowo, a konsultacje w sprawie diety i żywienia należy przeprowadzać wyłącznie z certyfikowanymi specjalistami. Według badań cukier nie tylko uzależnia, ale przyczynia się do wzrostu masy ciała, a nierzadko otyłości. Co więcej, dieta bogata w cukier może doprowadzić do cukrzycy oraz poważnych zaburzeń pracy układu hormonalnego.