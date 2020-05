WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak będziemy wyglądać po pandemii? Ekspertki tworzą sylwetkę Polki na 2021 rok W czasie izolacji mniej myślimy o modzie i urodzie. Ale gdy restrykcje zostaną zniesione, będziemy chciały nadrobić stracony czas. Jakie trendy czekają nas w 2021 roku? Przez ostatnie 7 tygodni większość z nas wskakiwała z dresów w pidżamę i z pidżamy w kolejne dresy. Na pewno przestaliśmy się ubierać i malować dla innych. Jeśli tworzyliśmy stylizacje to po to, aby poprawić sobie humor. Zastanawiam się, czy gdy to wszystko się skończy, wszystko będzie "po staremu"? Czy nadal będziemy wydawać pieniądze na sieciówkową "szybką" modę, na potęgę będziemy doklejać rzęsy, przedłużać paznokcie. Jaka paleta kolorystyczna będzie królowała w 2021 roku. Słowem, jak będzie wyglądała Polka w post-pandemicznym roku 2021? Pytanie to zadałam ekspertkom z branży beauty, stylistkom, makijażystkom, dziennikarkom. Wspólnie próbujemy przepowiedzieć trendy na 2021 rok. I wszystkie zgadzamy się, że pozycja wielkich domów mody, jako tych, którzy dyktują, co jest modne, zdecydowanie osłabnie. Czas spędzony w izolacji z pewnością sprawił, że będziemy częściej myśleć o komforcie, a ubrania będą musiały być nie tylko piękne, ale też wygodne i funkcjonalne. Kto, tak jak ja, spędził ostatnie dwa miesiące w spodniach na gumkę, ten wie, o czym mówię. Nie będzie tak wiele trendów Karolina Domaradzka, stylistka i influencerka, upatruje w pandemii i kryzysie szans na autokorektę w branży mody. - Co do tego, że przemysł modowy będzie musiał wreszcie nieco zwolnić, chyba nikt nie ma już wątpliwości. To spowolnienie dotyczy zarówno luksusowych projektantów, prześcigających się w tworzeniu coraz to nowszych trendów, które zapewniają im wyłączność na sprzedaż konkretnych produktów, ale też sieciówki, które te trendy błyskawicznie kopiują – analizuje. Efekt, zdaniem Domaradzkiej, był taki, że kupowaliśmy coraz więcej, nie z potrzeby posiadania nowych rzeczy, a z poczucia zagubienia wśród niewyobrażalnej ilości nowinek modowych. - Kupujemy za dużo ponieważ zazdrościmy innym ciuchów, których sami nie potrafimy nosić. Tak więc zaczynamy kupować ich więcej w nadziei, że w końcu się tego nauczymy, żeby za moment przekonać się, że reszta interesuje się już czymś nowszym, czego i my siłą rzeczy zaczynamy chcieć – wyjaśnia i dodaje, że rosnąca popularność klasyki nie bierze się z zamiłowania do minimalizmu, a z potrzeby bezpieczeństwa. Klasyczne rzeczy są łatwe do stylizacji, trudno wyglądać na przebraną, gdy sięgamy po trencz i białą koszulę. Triumf stylizowania nad kupowaniem Domaradzka nie przewiduje, żeby rok 2021 był rokiem minimalizmu. Raczej, będzie rokiem rozsądku i namysłu. Co nie oznacza, że na ulicach będzie nudno. – Kobieta w 2021 roku będzie bardziej inteligentna w doborze swojej garderoby oraz jeszcze bardziej kreatywna w jej użytkowaniu – mówi Karolina Domaradzka i dodaje, że gdy już wyjdziemy z izolacji, będziemy chciały wyglądać, jak najlepsza wersja siebie, ale bez zbędnych wydatków. Jest więc duża szansa, że moda vintage, wyszukiwanie perełek w second handach i zestawianie ich z tym, co mamy już w szafie, będzie bardzo popularne. Getty Images Podziel się A co z "fast-fashion"? Niestety, jeśli recesja będzie tak horrendalna, jak przewidują ekonomiści, wielu z nas nie będzie stać na ubrania lepszej jakości, a co za tym idzie – droższe. Choć zdaniem Domaradzkiej właśnie wówczas sprawdzi się powiedzenie, że osoby niezamożne nie stać na kupowanie byle czego. Możliwe więc, że polskie marki, które szyją w kraju i tworzą zrównoważoną modę, nie znikną z rynku. Karolina mówi wreszcie, że pandemia sprawi, że będziemy z większą uważnością oglądać przekazy reklamowe. Nie damy się już nabrać na wizję mody tylko dla młodych, szczupłych i wysokich, a będziemy wymagać, aby na pokazach i billboardach pokazywany był pełen przekrój kobiecych sylwetek, aby modelki miały różne odcienie skóry, różny wiek. Marki, które najszybciej się do tego dostosują, najszybciej mogą liczyć na nasze pieniądze. Jeszcze będzie wygodnie Trzeba pamiętać, że czas "w dresie" sprawi, że zapewne przestaniemy cierpieć dla mody. Nie będzie już wbijania się w ciasne i niewygodne ubrania, szpilki będą wyciągane tylko od wielkiego dzwonu. Będziemy podkreślać nasze sylwetki, bawić się modą i oczekiwać, że nasza szafa sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na wsi, na imprezie w klubie i na zoom-domówce na kanapie. Zapewne zapragniemy kolorów. Będziemy chciały zrekompensować sobie przegapioną wiosnę, którą oglądałyśmy tylko z balkonu. Najlepsza cera pod słońcem Hanna Jakubowska, makijażystka i national brow artist marki Benefit już teraz widzi, że izolacja wyjątkowo dobrze robi naszej cerze. - Z pewnością mamy więcej czasu na zabiegi pielęgnacyjne, maseczki, peelingi, masaże twarzy. Cera ma prawdziwy detoks, podobnie włosy, na które częściej nakładamy odżywcze olejki, niż utrwalające lakiery. Sądzę jednak, że stopniowo zacznie nam brakować mejkapu, szczególnie tym z nas, które lubią tę sztukę. Zostając w domu będziemy miały więcej czasu na eksperymenty, co może skutkować bardzo ciekawymi efektami i lepszymi umiejętnościami, gdy wyjdziemy z izolacji – przypuszcza Jakubowska i mówi, że gdy już wyjdziemy z domów, nasze powieki będą dziełami sztuki, bo tylko one będą widoczne znad obowiązkowej maski ochronnej. Oczy skierowane na Wschód - Myślę, że będziemy nakładać na nie iskrzące cienie, zaznaczać dolną powiekę i podkreślać rzęsy. To dobra okazją na wypróbowanie kolorowych linerów i makijaży z aplikacjami rodem z serialu "Euforia". Stawiam też na większą odwagę w aplikacji kolorowych tuszów do rzęs – niebieskie pięknie podbijają tęczówkę! – prognozuje Hanna Jakubowska. Jej zdaniem w poszukiwaniu inspiracji zaczniemy częściej zaglądać na instagramowe konta influencerek z krajów arabskich. Są mistrzyniami makijażu oczu, mają przepiękne brwi, a nawet- biżuterię twarzy. Jeśli ta prognoza się spełni, będzie na bogato! Kamila Wiedeńska-Strzelczyk, makijażystka i edukatorka, prognozuje z kolei, że instagramowe, mocne, skomplikowane makijaże odejdą do lamusa. – Ja to nazywam charakteryzacjami, bo kto przy porannym makijażu ma czas i chęć na robienie piętnastu kroków? – zastanawia się. Kamila od lat jest zwolenniczką naturalności, choć pracując na planie „Tańca z gwiazdami” tworzyła szalone, ekscentryczne makijaże. I przypuszcza, że odrobina estrady przeniknie do naszych kosmetyczek. – Będziemy dobierać kolory w makijażu do kolorów maseczek, a jednocześnie będziemy chciały się wyróżnić, podkreślić to, co jest w nas piękne i wyjątkowe. Mam nadzieję, że skończy się czas klonów z doklejonymi rzęsami i wytatuowanymi brwiami – śmieje się. – Choć beże, brązy i złoto nadal będą na topie, sięgniemy po odważniejsze kolory, będziemy je łączyć w nieoczywisty sposób. Kto wie, może nawet powrócą turkusy na powiekach, jak w latach osiemdziesiątych? – zastanawia się. Archiwum prywatne Podziel się Polskie metki nadal na topie Zastanawiam się tylko, czy ubrania i kosmetyki, które będziemy kupować w 2021 roku będą miały polską markę? Czy nie będzie tak, że kryzys zmiecie z powierzchni małe firmy i startupy pozostawiając globalnych graczy. A to sprawi, że cały świat będzie wyglądał tak samo. Lidia Lewandowska, redaktor naczelna serwisu Wirtualnekosmetyki.pl i ekspertka od polskiego przemysłu kosmetycznego, nie spodziewa się wielkiej fali bankructw, choć niewątpliwie lista polskich producentów kosmetyków skróci się. - Do tej pory rynek rozwijał się, przyciągał jak magnes startupy. W sytuacji jednak, kiedy spada sprzedaż, a firma nie ma wypracowanego zaplecza finansowego, trudno walczyć o biznes – nawet jeśli się stworzoną markę kocha jak własne dziecko. Brutalna ekonomiczna prawda – kwituje Lewandowska, ale jednocześnie dodaje, że lada moment powinien wystartować eksport, który był siłą napędową polskich marek. - Mamy nowoczesne fabryki, kadry, know-how. Być może po prostu będziemy wiele rynków zaopatrzać w te produkty kosmetyczne, które ostatecznie będą najchętniej kupowane przez konsumentów pod różnymi szerokościami gospodarczymi – Lewandowska również dostrzega szansę w globalnych trendach, choć uważa, że konsumpcjonizm wyhamuje, a odczują to ci, którzy z promocji zakupów żyją, czyli influencerzy. - Po wojnie obnoszenie się z nadmiernymi wydatkami było przejawem złego stylu. Podobnie może być teraz, kiedy wielu ludzi znajdzie się w trudnej ekonomicznie sytuacji. W tej sytuacji influencerki, które żyją z promowania konsumpcjonizmu, nieustannego wciskania kolejnego product placement, tracą swoją siłę rażenia. Ich świat i tak postrzegany jest przez znaczną część rozsądnie myślących, jako sztuczny, nieprawdziwy, zachłanny. Nieprawdziwy w rekomendacjach, które mają swoje stawki: tym bardziej wyśrubowane, im więcej followersów na liczniku. W koronakryzysie wiele tych dziewczyn nie miało nic sensownego do przekazania. I to pokazuje wydmuszkę tego świata – mówi bez ogródek. Choć moim zdaniem influencerki – makijażystki, z ogromnymi zasięgami, jak Red Lipstick Monster czy Nikkie Tutorials pozostaną w grze. Produkowane przez nich treści będą nie tyle inspiracją, co odskocznią, internetowym "efektem czerwonej szminki". Przesycone kolorami, zwariowane makijaże pozwolą oderwać się od kryzysowej szarości. Choć i one zmuszone będą do zweryfikowania zasad współpracy z markami. Followersi i subskrybenci będą bardziej wyczuleni na nachalną reklamę rzeczy, na które zwyczajnie ich nie stać. Farba w domu, paznokcie bez hybrydy Rozmawiam z Lewandowską o przyszłości sektora usług. Salony kosmetyczne, fryzjerskie nadal są zamknięte i nie wiadomo, kiedy ponownie się otworzą. Część z nich nie przetrwa kryzysu. A te które zostaną, zapewne nie będą tak oblegane, jak przed pandemią. - Pewnie wrócimy do fryzjerów, kiedy otworzą nam salony. Trochę z przymusu wszystkie przeprosiłyśmy się z farbami do domowego użytku, ale obcinanie włosów, to już wyższa szkoła jazdy. Zakładam jednak, że przycięte domowe budżety skłonią część konsumentek do domowej koloryzacji na dłużej, tym bardziej że cena farbowania w niektórych salonach była już naprawdę horrendalnie wysoka. Być może więc fryzjerzy również powinni na nowo przemyśleć cenniki? – sugeruje Lewandowska. Przypuszczam, że w 2021 roku będziemy wszystkie zapuszczać włosy i do łask wrócą naturalne kolory. Zamiast ostrego farbowania i rozjaśniania, będzie tonowanie, które ma za zadanie podkreślić naturalny kolor włosów i ewentualnie ukryć siwiznę. Choć ta na dobre przestanie być powodem do wstydu. W ostatnich tygodniach kolejne influencerki pokazują swoje włosy z odrostami, siwymi pasmami. Wyglądają pięknie! Mam nadzieję, że wraz z otwarciem salonów, ta moda na naturalność nie przeminie! A co z tak kochanymi przez Polki zagęszczanymi rzęsami i przedłużanymi paznokciami? Tu również zajdą zmiany. Tylko najbardziej zatwardziałe miłośniczki sztucznych rzęs, będą je nadal doklejać w 2021 roku. To będzie rok dobrych, choć niedrogich tuszów do rzęs i mani-pedi robionego w domowym zaciszu. Z resztą już teraz wiele z nas, z pomocą internetowych tutoriali uczy się hybrydowej stylizacji. Wizyta w salonie będzie więc przyjemnością zarezerwowaną na wyjątkowe okazje, a megadługie szpony i skomplikowane wzroki na paznokciach staną się jedynie instagramową ciekawostką, śladem dawnych czasów. A co z czerwoną szminką? Jako miłośniczka czerwieni na ustach, nie mogłam nie zapytać, co stanie się z moim ukochanym kosmetykiem. Lidia Lewandowska uspokaja, że nie muszę robić zapasów na trudne czasy. - Szminka zawsze będzie miała swoje miejsce w kobiecej kosmetyczce. Nawet podczas tego kryzysu, kiedy siedziałyśmy pochowane w domach, pracowałyśmy zdalnie i izolowałyśmy się od świata, sięgnęłyśmy po czerwone szminki, by namalować nimi głos sprzeciwu, gdy politycy chcieli znów ograniczać prawa kobiet. To pokazuje, że kosmetyki znajdują też inne zastosowania. Perfumy ostatecznie mogą też służyć za środek do dezynfekcji dłoni. Wszystko zależy od potrzeb – podsumowuje Lewandowska.

