Jak czyścić rolety rzymskie i zasłony? Piękne zasłony, firany, czy też rolety rzymskie, zwłaszcza te szyte na wymiar z wysokiej jakości tkanin to inwestycja na lata. Jednak, by stanowiły ozdobę domu i cieszyły oko domowników przez długi czas wymagają regularnego czyszczenia w odpowiedni sposób. Demontaż i czyszczenie rolet rzymskich Największą zaletą rolet rzymskich, zwłaszcza porównując je do klasycznych rolet, jest możliwość łatwego i szybkiego wyprania w pralce tkaniny, z której są uszyte. Trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Czyszczenie rolet rzymskich należy zacząć od rozbrojenia rolety. Najpierw musimy odbezpieczyć klamry trzymające sznurki podciągające roletę. Następnie wyjmujemy pręty usztywniające z tunelików oraz profil obciążający dół rolety. Kolejno odczepiamy materiał przytwierdzony taśmą rzepową do systemu sterującego. Tkaninę przed włożeniem do pralki składamy w kostkę. Temperatura prania ma kluczowe znaczenie Samo rozmontowanie rolety rzymskiej nie powinno nikomu sprawić problemu. Mając już tkaninę gotową do prania, musimy wiedzieć, w jakiej temperaturze oraz w jakich detergentach ją wyprać, by po czyszczeniu materiał wyglądał tak samo zjawiskowo, jak zaraz po zakupie. W przypadku produktów gotowych wszystkie potrzebne informacje znajdziemy na metce producenta. Jak natomiast prać materiał rolet rzymskich, czy też zasłon szytych na wymiar? „Ogólnie powinniśmy przyjąć zasadę, że wszelkie uszyte dekoracje okienne, nawet najprostsze firany pierzemy w 30 stopniach. Ma to przede wszystkim związek z zachowaniem nasycenia kolorów tkanin oraz nie dopuszczenia do skurczenia się włókien" – tłumaczy Justyna Czapla, dekoratorka z firmy Eurofirany, lidera w branży tekstyliów wyposażenia wnętrz. W przypadku zarówno zasłon, jak i tkanin rolet rzymskich najlepiej sprawdzają się oczywiście delikatne programy typu „pranie firanek". Zaleca się do prania tego rodzaju tekstyliów używać płynu, a nie proszku do prania, gdyż ten może się nie rozpuścić do końca i w efekcie zaplamić tkaninę. Do prania używamy płynu do płukania i jest to bardzo ważny etap, bowiem płyn do płukania ma właściwości antystatyczne, co zapobiega przyklejaniu się kurzu do tkaniny. Co bardzo ciekawe, nie należy się spieszyć z pierwszym praniem dekoracji okiennych: „Tkaniny od nowości posiadają w sobie impregnaty poprodukcyjne, które mają za zadanie ustabilizować włókna i zabezpieczyć kolor. Im szybciej dojdzie do kontaktu materiału z wodą, tym prędzej w codziennym użytkowaniu będzie się do tkanin przylepiał kurz, co przyspieszy proces kolejnego prania. Od momentu powieszenia dekoracji można w przypadku zasłon i rolet szytych z tkanin zasłonowych odczekać nawet około roku. Inaczej jest w przypadku rolet uszytych z materiału przepuszczającego światło. Choć kurz do niego przylega w taki sam sposób, jak do tkaniny grubszej, to jego obecność zobaczymy dopiero wtedy, gdy zbierzemy materiał w dłoniach, co trudno jest zrobić w przypadku, np. rolety rzymskiej, która jest formą płaską. Jednak warto po około trzech miesiącach od zawieszenia sprawdzić jej czystość. Najlepiej podciągnąć roletę na tyle, by stworzyły się fałdy i dodatkowo za pomocą dłoni bardziej je do siebie zbliżyć i wtedy ocenić ich stan czystości" – wyjaśnia Justyna Czapla z firmy Eurofirany. Przygotowanie dekoracji okiennych do prania Nim włożymy zasłony do pralki powinniśmy je zabezpieczyć. Należy pozbawić je elementów, które mogą się odpiąć w czasie prania, np. wszelkiego typu zaczepów umożliwiających zamocowanie zasłony do karnisza, o ile oczywiście są demontowalne. Jeżeli jest to niemożliwe, a taka sytuacja ma przykładowo miejsce, kiedy mówimy o zasłonach mocowanych za pomocą flexów, przed praniem należy je włożyć, np. do zwykłej poszewki pościelowej z zamkiem. Dzięki temu materiał nie uszkodzi się w praniu, a ewentualne odczepienie się suwaka z mocowania nie zniszczy pralki.

Dekoracje wielkogabarytowe musimy oddać do profesjonalnej pralni chemicznej, gdyż mogą się po prostu nie zmieścić do bębna pralki. Nie powinno się ich próbować wkładać na siłę, gdyż materiał może się źle wyprać i bardzo wygnieść. Gdy nasiąkną wodą może się również pojawić problem z wyjęciem ich z pralki. Natomiast zasłony wykonane z lekkich tkanin typu mikrowłókno, czy też bardzo popularne ostatnio tkaniny zasłonowe typu blackout można bez problemu prać w pralce i wywirować nawet na 800 obrotów na minutę. materiał sponsorowany Podziel się Prasowanie zasłon oraz tkanin z rolet rzymskich Aby dekoracje okienne pięknie się prezentowały trzeba je oczywiście wyprasować. „Najbardziej popularne tkaniny zasłonowe takiej jak: mikrowłókno, tkaniny typu blackout, zasłonowe materiały żakardowe itp. prasujemy na lewej stronie, zaczynając od średniej temperatury żelazka, stopniowo zwiększając temperaturę, jeśli to konieczne. Najlepiej prasować z użyciem delikatnej pary, gdyż bez tego materiał może się elektryzować. Świetnie sprawdzają się stacje pary. Pozwalają na zawieszenie tkanin na karniszu i prasowanie w formie już rozwieszonej. Co ciekawe, w przypadku tkaniny welurowej możemy uniknąć prasowania, trzeba jedynie zasłony welurowe suszyć na płasko, jeśli mamy do tego warunki” – mówi ekspert z firmy Eurofirany.

Jeśli więc planujemy na wiosnę odświeżyć nasze dekoracje okienne, niezależnie czy są to stylowe zasłony szyte na miarę, czy też praktyczne i nowoczesne rolety rzymskie musimy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Stosowanie się do nich pomoże zachować piękny wygląd naszych dekoracji okiennych na długie, długie lata.