Jak długo potrwa nauka zdalna? Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Uczniowie na naukę zdalną przechodzili stopniowo. W pierwszej kolejności dotyczyło to młodzieży szkół ponadpodstawowych. Następnie pod koniec października dołączyli do nich uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, a od 9 listopada nauką zdalną objęte są najmłodsze dzieci w klasach 1-3.

Wielu rodziców zastanawia się, kiedy ich pociechy wrócą do nauki stacjonarnej. Początkowo rząd nie zapowiedział żadnego konkretnego terminu.

Do 29 listopada nauka w szkołach podstawowych i średnich odbywa się zdalnie. Na dzień dzisiejszy ciągle trudno przewidzieć jaką decyzję podejmie rząd w kwestii ewentualnego powrotu dzieci do szkół. Teoretycznie jest możliwe, aby już pod koniec listopada, najmłodsi uczniowie powrócili do swoich klas, jednak wszystko zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19.