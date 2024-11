Jak długo powinny spać kobiety? Nie wszyscy znają dobrą odpowiedź

Od lat słyszymy, że powinniśmy spać przynajmniej 7 godzin dziennie. "U większości dorosłych przeciętne zapotrzebowanie na sen wynosi od siedmiu do dziewięciu godzin, ale zapotrzebowanie na sen każdego człowieka jest inne" – mówi specjalistka od zaburzeń snu, dr Michelle Drerup.

Kiedy byliśmy dziećmi, słowo "drzemka" potrafiło popsuć nam humor i dobrą zabawę, a jak jest u dorosłych? Dla wielu ludzi, drzemka w ciągu dnia to prawdziwy przywilej, a każda dodatkowa minuta snu jest na wagę złota. Wszystko zależy jednak od indywidualnych potrzeb.

Długość snu zależy od wielu czynników m.in. jego jakości, częstotliwości budzenia się w nocy, problemów z zasypianiem czy sytuacji zdrowotnej. Co ciekawe, nawet płeć może wpłynąć na jego zapotrzebowanie.

Z badań przeprowadzonych w 2013 roku pod wodzą Sarah Burgard i Jennifer Ailshire, wynika, że kobiety powinny spać o 11 minut dłużej niż mężczyźni . "Kobiety napotykają problemy, które mają wpływ na jakość snu. Zatem potrzebują go więcej, by nadrobić nieprzespaną noc albo jego słabą jakość" – tłumaczy Drerup.

Te kwestie mogą być związane ze zmianami hormonalnymi, stanami depresyjnymi i lękowymi oraz różnymi innymi zaburzeniami. "Kobiety doświadczają zmian hormonalnych, co miesiąc w cyklach menstruacyjnych i w ważnych etapach życia, takich jak ciąża, karmienie piersią, perimenopauza i menopauza" – stwierdza.

Dr Patrick Flynn, ekspert w dziedzinie ogólnego dobrostanu i chiropraktyki, zwraca uwagę na istotę jakości snu i odpowiedniej pory zasypiania. Zauważa, że u kobiet ma to większe znaczenie niż w przypadku płci przeciwnej . W jednym ze wpisów na Instagramie, podkreśla: "Najwyższe stężenie melatoniny (hormonu snu) u kobiet występuje ok. godziny 21, podczas gdy u mężczyzn bliżej 22-23. U kobiet ten związek utrzymuje się też dłużej".

Ekspert przypomina obserwatorkom, żeby zadbały o swój sen. "Gdy moje pacjentki stosują się do rad i poprawiają jakość swojego snu, różnica w ich funkcjonowaniu jest diametralna . U mężczyzn - minimalna. Jeśli kobiety nie śpią dobrze, działa to szkodliwie na ich zdrowie" – zaznacza.

