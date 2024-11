"Zasada 300 minut" poprawi samopoczucie. Codzienny nawyk wzmocni organizm

Rozwój medycyny sprawił, że średnia długość życia staje się coraz większa. Nie oznacza to jednak cieszenia się do końca pełnią sił. Nawet nowotwory, które kiedyś były często śmiertelne, coraz częściej przekształcają się w choroby przewlekłe. Lepszym statystycznym wyznacznikiem dobrostanu jest tzw. trwanie życia w zdrowiu. Jest to średnia liczba lat, które dana osoba może przeżyć bez chorób przewlekłych, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych, które znacząco ograniczają codzienne funkcjonowanie. Jak podaje GUS, w 2023 roku wyniosło ono 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet.