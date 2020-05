Jak dobrać kolor szminki? Sprawdź, jak dopasować odcień zgodny z typem urody i karnacją

O tym, jak dobrać kolor szminki krążą różne mniej lub bardziej trafione pomysły. Najlepiej jednak zapoznać się z poniższym poradnikiem, który znacznie ułatwi poszukiwania wymarzonej szminki. Nie jest to trudne, ale przede wszystkim przyjrzyj się swojej cerze i włosom, co okaże się kluczem do kolejnego kroku. Jak w takim razie dobrać kolor szminki? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

1. Kolor włosów – kobiety o ciemnych włosach powinny wybierać czerwienie, odcień czekolady i ciepły róż, natomiast blondynki pięknie zaprezentują się w fuksji, delikatnym różu albo beżu, z kolei szatynkom pasuje malinowy, koralowy i jasnoróżowy, a rudzielce matową czerwień, brąz oraz bordo.

2. Kształt ust – przy ustach wąskich o niewielkiej objętości najlepiej postawić na jasne i lekko błyszczące szminki. Jeżeli usta są pełne, nie ma żadnych ograniczeń w wyborze kolorów, ale warto pomyśleć o matowych rozwiązaniach.

3. Wiek – u kobiet dojrzałych dobrym wyborem są szminki matowe albo półmatowe, ponieważ wszelkie drobinki podkreślają jedynie zmarszczki wokół ust.

4. Kondycja cery – naczynka i trądzik nie pasują do czerwonych szminek oraz pomadek z czerwonym pigmentem. Jedynie uwypuklisz to, co chciałaś za wszelką cenę ukryć.

5. Typ urody – chyba najbardziej znany podział to typ chłodny i ciepły.