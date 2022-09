Jak dziś żyje Jolanta Kwaśniewska? Była pierwsza dama wciąż jest aktywna

W 1997 r. założyła Fundację "Porozumienie bez Barier", którą prężnie rozwija do dziś. Co istotne, za pracę w fundacji nie pobiera wynagrodzenia. Oprócz tego Kwaśniewska jest także autorką książek, a przez kilka lat prowadziła program w TVN Style. Od kilku lat jednak pozostaje w cieniu, udzielając od czasu do czasu wywiadów i uczestnicząc w wybranych przez siebie wydarzeniach.