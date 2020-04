Jak najlepiej zdezynfekować jednorazową maseczkę? Wiemy, które metody są bezskuteczne

Maseczka wyprana Tkanina po wypraniu w pralce straciła swoje właściwości antystatyczne i zwiększył się przepływ powietrza. Poprawnie cząsteczki wody powinny odbijać się od zewnętrznej warstwy maseczki, tak jak zaprezentował to na poniższym zdjęciu.

Maseczka wypiekana Próba opieczenia maseczki w kuchence mikrofalowej okazała się bez skuteczna. Filtr uległ uszkodzeniu i po podgrzaniu maseczka nadawała się do wyrzucenia.

– Na postawie tych wniosków, każda z wymienionych metod doprowadza do osłabienia właściwości maseczki. Osoby zmuszone do wielokrotnego użycia jednorazowego wyrobu medycznego, przy braku dostępu do profesjonalnych środków, muszą rozważyć bezpieczeństwo stosowanych metod – podkreśla pomysłodawca testu w rozmowie z Kobieta WP – Przypominam, że najlepsze byłoby jednak zastosowanie maseczek wielokrotnego użytku oznaczanych przez producentów symbolem "R", np. typ IIR – dodaje.