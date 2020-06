Jak nakładać korektor pod oczy? Praktyczne wskazówki przy codziennym makijażu

Jak nakładać korektor pod oczy – dobór koloru

Nim przejdziesz do aplikacji i nakładania korektora pod oczy , przede wszystkim zwróć uwagę na kolorystykę dostępnych w drogeriach kosmetyków tego typu. Jeśli zależy ci przede wszystkim na zatuszowaniu siniaków i podkrążenia , wybierz korektor pod oczy w kolorze łososiowym, ponieważ doskonale się wtopi z podkładem . Jeżeli jednak walczysz z naczynkami i żyłkami, korektor pod oczy powinien mieć odcień żółty. Przy ziemistym odcieniu cery pomocny okaże się kosmetyk korygujący w lekkim, fioletowym kolorze. Gdy wyposażysz się w odpowiedni korektor pod oczy, możesz przejść do jego aplikacji.

Jak nakładać korektor pod oczy – instrukcja krok po kroku

1. Najpierw oczyść dokładnie twarz, a także przemyj cerę tonikiem i płynem micelarnym.

2. Zaaplikuj pod oczami odrobinę kremu pod oczy i okrężnymi ruchami rozsmaruj kosmetyk od wewnętrznego kącika oka.

3. Nałóż podkład na całą twarz.

4. Następnie małą ilość korektora nałóż pod oczy za pomocą pędzelka i odczekaj kilka sekund. Po tym czasie wklep korektor palcami (od zewnętrznego kącika do wewnętrznego).

5. Gdyby efekt cię nie zadowalał, możesz jeszcze raz nałożyć odrobinę korektora, ale zrób to, gdy poprzednia warstwa całkowicie wyschnie.

6. W ostatnim kroku przypudruj korektor pod oczy. Zastosuj do tego celu puder sypki, który utrwali efekt.