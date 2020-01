WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 1 jak schudnąć po świętach Joanna Kobylańska 31-12-2019 (09:30) Jak schudnąć po świętach? Zasady rozsądnego odchudzania i proste nawyki to klucz do sukcesu Okres świąteczny i poświąteczny sprzyja nabraniu kilku nadprogramowych kilogramów. Trudno się temu dziwić, w końcu niewiele osób jest w stanie oprzeć się smacznym potrawom oraz ciastom serwowanym w czasie Bożego Narodzenia. Niestety, przychodzą także wyrzuty sumienia. Jak schudnąć po świętach? Pytanie nie jest proste do rozstrzygnięcia, ale wystarczy kilka łatwych zasad, aby wrócić do formy.

Na pewno wielokrotnie zastanawiałaś się, w jaki sposób najłatwiej schudnąć po świętach. Odpowiedź może cię zaskoczyć, zwłaszcza, że nie musisz się głodzić ani przechodzić na drakońskie diety czy przemęczać na siłowni. Ruch i zdrowe odżywianie jest ważne, ale we wszystkim musisz zachować umiar. Odchudzanie po świętach wymaga skupienia i zaangażowania, lecz efekty są tego warte. Jak schudnąć po świętach - jednodniowy detoks Na początku wyznacz sobie dzień, gdy twoja dieta będzie składała się z samych warzyw oraz owoców. Dzięki temu nie tylko skutecznie oczyścisz organizm, ale również odciążysz wątrobę od ciężkich potraw. Pamiętaj, że twoje starania o schudnięcie po świętach przyniesie zamierzony skutek, jeśli przez ten jeden dzień nie będziesz jadła węglowodanów. Jelita całkowicie pozbędą się resztek jedzenia, a ty odczujesz ulgę. Tego dnia wypijaj soki warzywno-owocowe, najlepiej świeżo wyciskane oraz ugotuj lekką warzywną zupę. Zajadanie się marchewką także jest wskazane. Szybko zauważysz różnicę i będziesz się cieszyć z osiągniętego efektu odchudzania po świętach. Jak schudnąć po świętach – nie stosuj rygorystycznych diet Jeśli marzysz o tym, żeby wrócić do formy przedświątecznej, unikaj wszelkich uciążliwych diet, które mogą sprzyjać powstaniu efektu jo-jo, a tego na pewno nie chcesz. Diety nazywane ekspresowymi nie sprzyjają schudnięciu, tylko niepotrzebnemu głodzeniu się, co z kolei jest bardzo niebezpieczne dla organizmu. Brak dostarczania odpowiedniej ilości składników odżywczych zawartych w standardowych posiłkach, niestety nie pozwoli na schudnięcie po świętach. Możesz rozregulować metabolizm, a to sprzyja powrotom do błędów żywieniowych. Po prostu jedz racjonalnie i relatywnie mniej, ale nigdy nie doprowadzaj do nadmiernego uczucia głodu. Jak schudnąć po świętach – ogranicz węglowodany Słodycze są pokusą, której ciężko się oprzeć, szczególnie podczas okresu świątecznego. Co prawda, spożywanie cukrów sprawia bardzo wiele przyjemności, ale ich nadmiar doprowadza do poczucia gwałtownej senności i braku energii. Aby schudnąć po świętach, warto ograniczyć jedzenie słodyczy i przerzucić się na warzywa, które zawierają cenny błonnik. Jedz więcej kaszy, razowego pieczywa, makaronu z pełnego ziarna oraz brązowego ryżu. Jeśli poczujesz potrzebę słodkiego, sięgnij po owoc. Jak schudnąć po świętach – dużo wody i więcej ruchu Regularne picie wody sprzyja odchudzaniu, dlatego też, jeśli chcesz zrzucić co nieco po świętach, pij jak najwięcej wody. Zazwyczaj optymalna ilość płynów, którą należy dostarczyć każdego dnia to około 2 litry, ale pod żadnym pozorem nie sięgaj po kolorowe napoje. Schudnięciu po świętach pomaga również ruch, lecz na początek mierz siły na zamiary i wybieraj dłuższe spacery albo lekki jogging. Gdy oczyścisz swój organizm oraz schudniesz, dopiero wtedy możesz pozwolić sobie na większy wysiłek fizyczny.