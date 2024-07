Jak schudnąć z brzucha? Dietetyczka poleca konkretne warzywo

Dla wielu osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, jednym z problematycznych obszarów jest brzuch. Mimo stosowania deficytu kalorycznego czy ćwiczeń, efekty często nie są zadowalające.

Na szczęście, istnieją sprawdzone metody, które mogą pomóc. O pewnym sposobie powiedziała dietetyczka i trenerka Karolina Przybył-Lewy. Jej wskazówki zdziwiły internautów.

Dietetyczka mówi, jak schudnąć z brzucha

Ekspertka podzieliła się na swoim profilu na Instagramie cennymi wskazówkami dotyczącymi skutecznego odchudzania brzucha.

Jedną z kluczowych wskazówek dietetyczki jest rozpoczynanie dnia od szklanki ciepłej wody. Ten prosty nawyk pomaga pobudzić metabolizm i przygotować organizm do efektywnego spalania kalorii. Kolejna ważna zasada to regularne spożywanie posiłków co 2-3 godziny. Takie podejście zapobiega napadom głodu i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Podczas redukcji Przybył-Lewy zaleca też włączenie do diety ziemniaków. Wbrew panującemu przekonaniu, że są one tuczące, okazuje się, że są one przede wszystkim bardzo sycące i mogą pomóc w kontrolowaniu apetytu. Jeśli chodzi o kawę, ekspertka sugeruje picie 1-2 filiżanek dziennie, ale wyłącznie czarnej, bez dodatku cukru czy mleka. Interesującą radą jest również wykluczenie produktów zbożowych ze śniadania, co może przyczynić się do lepszego spalania tłuszczu w ciągu dnia.

"Ziemniaki w tym rankingu są numer jeden, jeśli chodzi o najbardziej sycące produkty, szkoda, że zawsze nam wmawiano, że są tuczące" - napisała w swoim wpisie.

Co jeszcze robić, aby schudnąć z brzucha?

Oprócz odpowiedniej diety kluczową rolę w odchudzaniu odgrywa regularna aktywność fizyczna. Ekspertka zaleca codzienne spacery trwające od 15 do 30 minut. Taka forma ruchu jest nie tylko łatwa do wprowadzenia w codzienne życie, ale także skutecznie wspomaga proces spalania tłuszczu.

Nie można zapominać o śnie. Dietetyczka rekomenduje minimum 7 godzin snu każdej nocy. Wtedy organizm regeneruje się i reguluje gospodarkę hormonalną, co ma bezpośredni wpływ na metabolizm i spalanie tłuszczu. Kolejnym ważnym elementem diety wspomagającej odchudzanie brzucha jest włączenie do jadłospisu zielonych warzyw liściastych. Są one bogate w błonnik i składniki odżywcze, a jednocześnie są niskokaloryczne.

"Wysoki poziom kortyzolu, może prowadzić do odkładania tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga, mogą pomóc w redukcji stresu, spacer dodatkowo jeszcze może wpłynąć na poziom insuliny" - dodała dietetyczka.

Ostatnia, ale nie mniej ważna wskazówka, to odpowiednie nawodnienie organizmu. Picie wystarczającej ilości wody wspomaga proces metabolizmu, pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu i może zmniejszać uczucie głodu. Warto pamiętać, że często odczucie pragnienia jest mylone z głodem, dlatego regularne picie wody może pomóc w kontrolowaniu apetytu.

