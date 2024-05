Jak sprawdzić, czy w ogrodzie są kleszcze? Prosty i skuteczny test

Kleszcze to małe pajęczaki przenoszące groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Choć najbardziej aktywne są od maja do listopada, mogą pojawić się wcześniej jeśli zima była bardzo łagodna.

Chociaż mogłoby się wydawać, że kleszcze znajdują się tylko w lesie i na łąkach, to niestety nie jest to prawda. Te niewielkie pajęczaki mogą buszować zarówno w parkach, na działkach jak i w przydomowym ogródku. Warto więc wiedzieć, jak się przed nimi chronić i jak sprawdzić, czy kleszcze są obecne w ogrodzie.

Kleszcze zazwyczaj można znaleźć w niskich zaroślach, wysokiej trawie oraz niezbyt wysokich krzewach wzdłuż ścieżek, zwykle do wysokości około 1,5 metra. Preferują one zacienione, ciepłe i wilgotne miejsca. Gdy temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza, kleszcze zapadają w stan uśpienia i chowają się w ściółce.

Do wykrycia kleszczy w ogrodzie możemy użyć białego materiału, takiego jak prześcieradło czy ręcznik, na którym dorosłe osobniki będą wyraźnie widoczne. Młodsze kleszcze (larwy i nimfy) są mniejsze i trudniejsze do zauważenia. Biały materiał można przymocować do miotły lub kija i przeciągnąć po trawie, krzewach oraz innych roślinach, szczególnie w wilgotnych i zacienionych miejscach, które kleszcze preferują. Jeśli kleszcze są obecne w ogrodzie, zostaną zwabione i przyczepią się do materiału, a na białym tle będą łatwe do zauważenia.