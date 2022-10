Jak wyczyścić przypalone palniki? Zastosuj ten trik, a będą jak nowe

Jak doczyścić przypalone palniki za pomocą octu?

Najpierw należy przygotować w garnku roztwór octu i wody w proporcjach 3:1, następnie podgrzać go do momentu wrzenia. Następnie trzeba ściągnąć garnek z ognia, włożyć do niego przypalone palniki i pozostawić do wystygnięcia.