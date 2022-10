Pokazał, jak zrobić masło w słoiku. Sporo oszczędza

Domowe masło - jak je przygotować?

Do tej pory bardzo często gościło na polskich stołach. Jednak od kiedy jego cena wzrosła, część osób decyduje się wybierać tańsze zamienniki. Jak się okazuje, wcale nie trzeba z niego rezygnować. Jeden z YouTuberów pokazał, że masło można przygotować samodzielnie. W ten sposób zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Do przygotowania domowego masła, potrzebujesz tylko jednego produktu. Jest to śmietanka 30%. Przepis jest banalnie prosty, ale wymaga użycia siły. Przygotowaną śmietankę wlej do słoika. Ważne, żeby nie przekraczała połowy jego wysokości. Dokładnie zakręć naczynie i energicznie potrząsaj nim przez kilka minut. Jeżeli opadniesz z sił, poproś domowników o pomoc. Płynność jest bardzo istotna. Po kilku chwilach wyciągnij masło ze słoika i przełóż na moment do zimnej wody. Po tym czasie odciśnij, żeby nie było zbyt wodniste. Tak przygotowany produkt jest gotowy do spożycia. Smacznego!