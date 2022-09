Jak wzmocnić i wyszczuplić nogi? Eksperci udzielają kilku wskazówek

Trenerzy ciągle starają się obalać mit, dotyczący możliwości spalenia tłuszczu z wybranej części ciała. Niemniej jednak zauważają, że poszczególne ćwiczenia mogą pomóc wzmocnić wybrane partie mięśni. Co w przypadku, kiedy naszym celem są smukłe nogi? Możemy dostosować się do kilku wskazówek, na które zwracają uwagę specjaliści współpracujący z popularnym magazynem skierowanym do kobiet.