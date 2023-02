Jak z czerwonego dywanu w Hollywood. Sandra Kubicka w różowej kreacji i rękawiczkach

Kariera Sandry Kubickiej nabiera tempa. Modelka podejmuje się coraz to nowych wyzwań zawodowych. W walentynkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" ogłosiła, że została prowadzącą programu "Love Me or Leave Me – Kochaj albo Rzuć", który w połowie marca trafi na platformę TVP VOD. W show wzięło udział osiem par, które chciały przetestować i umocnić swoje związki.