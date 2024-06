Jak zadbać o zdrowie hormonalne? 5 porad dla każdej kobiety

Odpowiednie funkcjonowanie układu hormonalnego pozwala cieszyć się dobrym stanem zdrowia – dotyczy to przede wszystkim nas, kobiet. Przekłada się również na znacznie lepsze samopoczucie, eliminuje chociażby wahania nastroju czy też zmniejsza problemy ze skórą. Jeżeli jednak nie będziemy się o to troszczyć, może to szybko doprowadzić do zaburzeń w produkcji rozmaitych hormonów. Co więc powinnyśmy robić, aby nasz układ hormonalny funkcjonował prawidłowo?

1. Zadbanie o odpowiednią ilość wypoczynku

Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem – kluczowy aspekt zdrowia hormonalnego stanowi sen. W jego trakcie organizm się regeneruje, odpoczywając przed wyzwaniami kolejnego dnia. Osoba dorosła powinna codziennie przeznaczać około 8 godzin na spanie, ponieważ w innym wypadku zacznie odczuwać przewlekłe zmęczenie. Niedobór snu może ponadto nasilać procesy zapalne, co prowadzi między innymi do problemów z tarczycą.

Co zrobić, aby spać długo i bez zakłóceń? Przede wszystkim należy zadbać o komfortowe warunki wypoczynku. Warto zakupić odpowiedni materac 160x200, który pozwoli na wygodne ułożenie się do snu. Często bowiem zapomina się, jak ogromne znaczenie ma łóżko. Polecamy przy tym decydować się na znane, cieszące się dobrymi opiniami marki, takie jak Hilding Anders. Wtedy zyskuje się pewność co do jakości materiałów wykorzystanych do produkcji materaca i do jego optymalnego dopasowania do naszego ciała. Rezultaty zmiany materaca na lepszy widać praktycznie od razu, chociażby po większym poziomie energii w ciągu dnia.

2. Ustalenie pełnowartościowej, zbilansowanej diety

Wiele problemów z układem hormonalnym wynika z nieprawidłowego sposobu żywienia. Mowa tutaj chociażby o: nieregularnych posiłkach,

zaniedbywaniu suplementacji,

stosowaniu restrykcyjnych diet eliminacyjnych,

znaczącym przekraczaniu swojego dobowego zapotrzebowania kalorycznego,

spożywaniu dużej ilości produktów prozapalnych (mocno przetworzone jedzenie, gotowe dania mrożone, czipsy, paluszki, słodycze). To wszystko może przyczyniać się do rozmaitych problemów zdrowotnych. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na komponowanie swoich posiłków. Powinno się zacząć od niewielkich zmian i stopniowo przechodzić do coraz większych, co zapobiegnie szybkiej utracie motywacji. Nie chodzi o bycie na diecie, tylko o zmianę stylu życia poprzez wprowadzenie prozdrowotnych nawyków. Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Jeżeli na przykład spożywa się mało owoców i warzyw, najlepiej ustalić, że będzie się je dokładać w niewielkich porcjach, ale za to do każdego posiłku.

3. Regularna aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości

Brak ruchu negatywnie wpływa na cały organizm, aczkolwiek układ hormonalny obciąża wyjątkowo mocno. Nie oznacza to jednak, że trzeba codziennie biegać po kilka kilometrów, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie miałyśmy za wiele wspólnego ze sportem. Należy wybrać to, co lubi się robić, na przykład taniec, fitness, jogging, sztuki walki, spacerowanie, trening siłowy lub oporowy.

Najlepiej spróbować różnorodnych form, ponieważ zwykle konkretna aktywność tylko wydaje się trudna, a w praktyce okazuje się bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. Część osób woli ćwiczyć w samotności, w zaciszu swojego domu, inne natomiast znacznie chętniej wybiorą spotkanie z trenerem na siłowni lub zajęcia grupowe. Określmy własne preferencje i na tej podstawie zadecydujmy, co najlepiej sprawdzi się w naszym przypadku. Świetnym pomysłem jest mieszanie ćwiczeń o różnym stopniu intensywności, na przykład spacery cztery razy w tygodniu, dwa razy trening siłowy i raz dłuższy bieg.

4. Coroczne wykonywanie badań kontrolnych

Aby pozostawać w dobrym stanie zdrowia, przynajmniej raz w roku należy udać się do lekarza rodzinnego i poprosić o komplet badań. Warto zdecydować się na to nawet wtedy, jeżeli nie odczuwamy żadnych szczególnie uciążliwych dolegliwości. Część chorób rozwija się bowiem bez objawów, a ich symptomy stają się zauważalne już w poważnym stadium. Zaleca się regularne oznaczanie poziomu OB, TSH, glukozy, a także wykonywanie pełnej morfologii krwi. Warto również pamiętać o corocznym badaniu moczu oraz cyklicznym pomiarze ciśnienia tętniczego.

5. Reagowanie na niepokojące objawy

Jeżeli zauważamy u siebie symptomy, które wskazują na zaburzenia pracy układu hormonalnego, nie należy ich lekceważyć. Z czasem mogą się bowiem nasilać, prowadząc tym samym do coraz poważniejszych konsekwencji dla zdrowia. Zaniepokoić nas powinny: nadmierne owłosienie,

nieustanne uczucie zimna,

trudności w radzeniu sobie z dużym apetytem,

duże rozbieżności pomiędzy cyklami miesiączkowymi,

przewlekłe zmęczenie, mimo regularnego odpoczynku i odpowiedniej ilości snu. Szybka reakcja pozwala na zahamowanie potencjalnej choroby już na wczesnym etapie, co pozytywnie przełoży się na stan zdrowia w przyszłości.

