Jak zdjąć sztuczne rzęsy w domu? Kilka sposobów wartych uwagi i wypróbowania

Sztuczne rzęsy idealnie podkreślają każdy makijaż oraz wydobywają głębię spojrzenia. Dodatkowo taka oprawa oczu nie wymaga już korzystania z tuszu do rzęs. Profesjonalnie przeprowadzony zabieg zagęszczenia rzęs pozwoli na radość z efektu nawet do kilku tygodni. Czasem przychodzi moment, gdy należy zdjąć sztuczne rzęsy, ale jak to zrobić, gdy salony kosmetyczne nie funkcjonują? Z pomocą przychodzi kilka domowych i sprawdzonych sposobów.