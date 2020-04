Jak zrobić maseczkę w domu? Wystarczy worek od odkurzacza

Jak zrobić maseczkę – instrukcja

Najpierw z filtra do odkurzacza wymontuj otwór do podłączania rury i pozostaw dziurę na środku materiału. Następnie odmierz równe odległości co 13 cm i zaznacz te punkty markerem tak, aby były wyraźnie widoczne. Weź pokrywkę od garnka i przy jej pomocy odrysuj w rogach półokręgi od punktu do punktu robiąc przerwę na ich środku.