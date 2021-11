Jaki naprawdę jest stan zdrowia Elżbiety II? Czy rzeczywiście chodzi o ból pleców?

Zazwyczaj takie wiadomości nie są podawane do publicznej wiadomości, dlatego wzbudziło to podejrzenia mężczyzny. Królowa ma 95 lat i pełne prawo niedomagać, ale po mylących informacjach w sprawie jej ostatniego pobytu w szpitalu Edwards nie wierzy w wieści o stanie zdrowia Elżbiety II: "Ponieważ wprowadzono nas w błąd w związku z jej niedawnym pobytem w szpitalu, teraz do wszystkiego, co mówi Pałac, podchodzę sceptycznie."