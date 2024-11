Jakie jest ciało po śmierci? Grabarz mówi o masażu

Śmierć jest dla wielu osób przerażającym tematem tabu. Jednak Robert Konieczny, który pracuje jako grabarz, stara go oswajać. W ostatnim wywiadzie z Dorotą Wellman opowiedział o pośmiertnym masażu. Okazuje się, że ciało zmarłego jest sztywne i niekoniecznie plastyczne.

Robert Konieczny znany w sieci jako Grabarz zyskał popularność ze względu na zawód, jaki wykonuje, i to, jak o nim opowiada. Dla niego nie ma tematów tabu, a śmierć chce oswajać jako nierozerwalną część życia. Napisał książkę "Moja przyjaciółka śmierć. Kulisy zawodu grabarza", a teraz zapraszany jest do wywiadów.

Jakie jest ciało zmarłego?

Ostatnio wziął udział w podcaście "WELLcome w popkulturze", który prowadzi Dorota Wellman wraz ze swoim synem Kubą. W rozmowie został poruszony wątek tego, jaką formę przyjmuje ciało po śmierci. Dziennikarka zapytała wprost: jakie jest w dotyku?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

– Zimne, sztywne. Takie jakby była to nie do końca plastyczna plastelina. (…) Niekiedy tak sztywne, że trzeba wykonać masaż – wspomniał Konieczny. To wywołało zainteresowanie u Wellman, która zauważyła, że czasem ludzie umierają w nienaturalnych pozycjach.

– Muszę doprowadzić do tego, aby staw stał się plastyczny. (…) Nie ma takich rzeczy, jak ludzie myślą, że tam się łamie kości – wyjaśnił mężczyzna.

Zapach po śmierci

W podcaście pojawił się również wątek "trupiego zapachu". Czy faktycznie istnieje i nie można go znieść?

– W przypadku 80 proc. ludzi, którzy odchodzą z tego świata, jest to zapach naturalny, niewyczuwalny dla nas. Jednak, gdy taka osoba jest w stanie rozkładu i to zaawansowanego, (...) to zapach jest fatalny – powiedział Grabarz.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl