Jan A.P. Kaczmarek zawsze mógł liczyć na żonę. "Spotkało nas szczęście"

Za stworzenie ścieżki dźwiękowej do produkcji "Marzyciel" w 2005 roku otrzymał Oscara. Jest też znany jako autor muzyki do takich filmów, jak m.in. "Plac Waszyngtona", czy "Wojna i pokój". Jaki Kaczmarek był prywatnie?

Jak przeczytamy w "Fakcie", przyszli małżonkowie mieli się poznać podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki "Transatlantyk" w Łodzi. Później para regularnie odwiedzała wydarzenie, pozując razem do zdjęć. Zaraz po ślubie świeżo upieczona żona artysty urodziła mu dziecko.

"Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami. Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej" - napisała żona zmarłego.

