Janina Ochojska pokonała nowotwór. Agata Młynarska dziękuję jej za pokazanie "że życie ma wielką wartość"

Janina Ochojska pokonała raka

Ta informacja wywołała wiele radości w wzruszenia. Agata Młynarska przyznała, że takie sytuacje dają jej wiele chęci i motywacji do życia. "Janeczko, dziękuję ci też za to, że pokazujesz nam, że życie ma wielką wartość. Niezależnie od tego, jak bywa bolesne, warto skupić się na tym, co piękne. Z całego serca życzę ci powodzenia w Brukseli, wierzę, że wypłynęłaś na 'suchego przestwór oceanu' i tam ze swoim doświadczeniem zawojujesz i zawalczysz o pomoc dla potrzebujących" – przyznała w poście.