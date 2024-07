Jedno z najdzikszych miejsc w Polsce. Nazywają je "polską Alaską"

Lutowiska to jedna z największych gmin w Polsce. Znajduje się w powiecie bieszczadzkim należącym do województwa podkarpackiego. Mimo dużych rozmiarów, mieszka tu niewiele osób. Według danych z 2016 roku zaludnienie w gminie wynosi zaledwie 4,4 osoby na kilometr kwadratowy. Do tego położona jest na jednym z najdzikszych terenów w naszym kraju. Ponad 90 proc. powierzchni gminy zajmują drzewa. Z tych powodów nazywana jest "polską Alaską".