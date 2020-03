Jedno z ostatnich wystąpień księdza Piotra Pawlukiewicza. "Ludziom brakuje miłości"

- Jak wezwie mnie Pan i powie: "Pawlukiewicz, zdaj broń, zdaj swój paszport, zdaj książeczkę wojskową, zdaj mundur, odmaszerować". To koniec. Odmaszerować. Przyjdzie rozkaz, a on znajdzie tysiąc sposobów, aby mnie odwołać. Ale dopóki mnie nie odwołał, obowiązuje mnie to, co biskup polecił na święceniach: głoszenie Słowa Bożego – mówił śp. ks. Piotr Pawlukiewicz w jednym z ostatnich wystąpień.