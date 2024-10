Jest w złym stanie. Żona Tolaka cierpi po operacji serca

Jakub Tolak dał się poznać szerszej publiczności kreując postać Daniela Rossa w serialu "Klan". Kilka lat temu aktor postawił kompletnie odmienić swoje życie. Wraz z ukochaną - Zofią Samsel, kupili kampera, którego własnoręcznie wyremontowali i wyruszyli w podróż po świecie. Para poznała się w 2016 roku za pośrednictwem Tindera. Połączyła ich m.in. pasja do wyjazdów. Od niedawna w drodze towarzyszyła im również córka, Tosia.

Jakub Tolak i Zofia założyli wspólne konto na Instagramie, Tiktoku i w serwisie YouTube, gdzie pod nazwą "Foxes In Eden", publikowali kadry przedstawiające życie w nieustającej podróży. Zaskarbili sobie tym samym ogromną sympatię widzów i zyskali ogromną popularność.

Ostatnio jednak mówiono się o nich głównie w kontekście poważnych problemów zdrowotnych. Para musiała zrezygnować z wojaży i wrócić do kraju. Pod koniec czerwca Jakub Tolak przeszedł operację serca . Po tym, jak zaczął dochodzić do siebie, okazało się, że problemy z sercem ma także jego żona . Szczegółami podzieliła się w mediach społecznościowych. Małżeństwo musiało zmierzyć się z podobną chorobą, w niedalekim odstępie czasowym.

Influencerka także musiała przejść operację. Po zabiegu długo dochodziła do siebie w szpitalu. Niedawno opuściła placówkę i odezwała się do swoich fanów na InstaStories. Żona Jakuba pokazała wymowne zdjęcie. Opisała ból i trudności, z którymi aktualnie musi się zmagać .

