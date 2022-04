Jej kuzyn walczy w Mariupolu. Od kilku tygodni nie ma z nim kontaktu

Kuzynka ukraińskiego żołnierza marzy o jego powrocie do domu

"Myślałam, co bym zrobiła, gdybym dowiedziała się, że Maks nie żyje. Zaczęłam wtedy płakać na środku ulicy, ponieważ nie znałam odpowiedzi na to pytanie. Czuję się strasznie, bo on tam jest. Po pierwsze żałuję, że nie rozmawiałam z nim tak często, gdy jeszcze miałam taką możliwość" – zwierza się Olena dziennikarzowi BBC. "Nigdy nie myślałam, że mój kuzyn zostanie prawdziwym bohaterem i obrońcą Ukrainy i Mariupola. To słodko-gorzki rodzaj dumy, ponieważ znajduje się teraz w sytuacji zagrażającej życiu. Marzę o dniu, kiedy wróci i będę mogła mu to powiedzieć" – dodaje.