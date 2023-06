Jej syn wciąż pracuje w Polsacie. Wyznała, co o tym sądzi

- Wykazał się odwagą i to był dla mnie ważny gest. Natomiast ja go do niczego nie namawiałam. To była decyzja Maćka. On ma 45 lat, a ja nie mam prawa mu niczego narzucać. To jest jego życie. Ale jestem mu bardzo wdzięczna, bo fantastycznie się zachował, jak facet - mówiła w wywiadzie dla "Na żywo".