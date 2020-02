Jennifer Aniston jedną z najbogatszych aktorek. Pokaźny majątek robi wrażenie

Zaledwie kilka dni temu Jennifer Aniston obchodziła swoje 51. urodziny. Aktorka cieszy się niesłabnącą popularnością od czasu "Przyjaciół", a na dodatek zachwyca urodą i wspaniałą sylwetką. Jak się okazuje, sława Aniston przekuwa się także na pokaźne zarobki. Już od wielu lat aktorka plasuje się w czołówce najlepiej zarabiających gwiazd Hollywood.

Choć Aniston pochodzi z aktorskiej rodziny, jej ojciec nie popierał decyzji o pójściu w jego ślady. Mimo braku wsparcia, Jennifer postawiła na swoim i zaczęła spełniać swoje marzenie o karierze aktorskiej. Po kilku epizodycznych rolach w mniej lub bardziej znanych produkcjach, największą sławę przyniosła jej rola nieco roztrzepanej Rachel Green w kultowym już serialu "Przyjaciele". Seria cieszyła i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem coraz młodszych pokoleń, natomiast po zakończeniu produkcji Aniston postawiła na dalszy rozwój kariery. Zaczęła pojawiać się w kolejnych filmach, a niektóre z nich okazały się bardzo dochodowe. Początek 2020 roku przyniósł Jennifer Aniston nagrodę SAG Awards za "Najlepszą Aktorkę" za serial dramatyczny " The Morning Show ".

Ile wart jest majątek Jennifer Aniston?

Ze względu na swój dochód, Jennifer Aniston jest uznawana za jedną z najbogatszych aktorek. Pierwszą fortunę zarobiła dzięki wciąż popularnemu serialowi "Przyjaciele", gdzie wcielała się w rolę Rachel Green. Aniston już po pierwszym sezonie zgarnęła 540 000 dolarów, czyli otrzymywała za każdy odcinek 22 500 dolarów. Wraz z nadejściem kolejnego sezonu, jej stawka wzrosła do 40 000 dolarów za odcinek, co łącznie dało jej 960 000 dolarów. Po trzeciej serii Aniston zgarnęła aż 2 miliony dolarów, ale prawdziwe bogactwo aktorki zaczęło się wraz z zakończeniem "Przyjaciół", gdy zarobiła za ostatni sezon 18 milionów! W 2004 roku Jennifer Aniston była milionerką, a wszystko dzięki tantiemom, bo jak podaje "Daily Mail", gwiazda za niektóre role może otrzymywać nawet do 8 milionów dolarów! Od 2011 roku na konto aktorki wpłynęło 75 milinów dolarów. Ta kwota robi wrażenie.