Jennifer Aniston wyrzuciła Reese Witherspoon z "Przyjaciół"? Serialowa Rachel zabrała głos

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon to aktualnie jedne z największych gwiazd Hollywood. Panie niedawno wystąpiły razem w produkcji Apple TV "The Morning Show". Jednak to nie pierwszy raz, gdy zawodowe drogi aktorek przecięły się. Udział "Legalnej blondynki" w "Przyjaciołach", skończył się na epizodzie. W mediach huczało, że to właśnie Jennifer Aniston jest odpowiedzialna za jej odejście z serialu.