Jennifer Lopez w nietypowym garniturze. Tak reklamuje kolekcję butów

Ostatnio w ogólnoświatowych mediach bardzo głośno było o rozstaniu Jennifer Lopez z Alexem Rodriguezem. Co prawda żadna ze stron nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, ale wiele wskazuje na to, że pomiędzy narzeczonymi doszło do poważnego konfliktu i na razie są w zawieszeniu. Teraz J. Lo chcąc na chwilę oderwać się od codziennych trosk, skupiła się na nowej sesji zdjęciowej.

Share

Jennifer Lopez zachwyca wyglądem od lat. Źródło: Getty Images