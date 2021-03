Burzliwy związek Edyty Górniak z dziennikarzem. Doszło do rozprawy sądowej

Przykre wątki z życia gwiazdy

Po kilku latach gwiazda oskarżyła byłego partnera o próbę wykorzystania jej nazwiska do autopromocji. Dodała także w rozmowie z jednym z tabloidów, że nie rozumie, dlaczego Kozyra zdradził tyle szczegółów z ich wspólnego życia, przez co rozpoczął z nią medialną wojnę. Krysiak w "Edycie Górniak: Bez cenzury" ujawnił praktycznie wszystkie szczegóły relacji Górniak i Kozyry, powołując się przy tym na "zeznania" wspólnych znajomych pary. Miał to być jeden z powodów, dla których gwiazda blisko 15 lat temu postarała się o sądowy zakaz sprzedaży książki.