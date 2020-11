Jennifer Lopez zupełnie nago promuje piosenkę. Komiczka "odtworzyła" zdjęcie

Żyjemy w świecie, w którym kobieta musi wyglądać w określony sposób. Idealna twarz, wyrzeźbiony brzuch, pięknie umięśnione nogi. Świetna sylwetka nie bierze się z powietrza i dzisiaj nie wszystkie stać na to, by ćwiczyć dzień w dzień, a do tego trzymać się restrykcyjnej diety. Jennifer Lopez jako wielka gwiazda musi znajdować czas i siły, żeby pokazywać takie zdjęcia jak ostatnio, a co za tym idzie – sprzedać swoją twórczość. Z tego jest znana. Dlatego w wieku 51 lat nie pokazuje się w inny sposób. Co innego oczywiście widzimy na fotografiach "z ukrycia".

Jennifer Lopez i Celeste Barber

Na drugim biegunie znajduje się australijska komiczka Celeste Barber. Nieidealna matka i żona, która pokazuje, że życie to coś więcej niż wystudiowane pozy. Zasłynęła odtwarzaniem, a zarazem wyśmiewaniem tego, co wydaje się naturalne. W reklamach, ale i na profilach społecznościowych gwiazd oglądamy zdjęcia, które potrafią jedynie "zdołować". Barber udowadnia, że nie ma tak naprawdę czym – bo normalni ludzie tak nie funkcjonują. Porównując się z Lopez Celeste nie przejmuje się, że ma cellulit i takie, a nie inne piersi, którymi wykarmiła dwójkę dzieci. Jej "seksowna" mina bawi do łez. To prawda, daleko jej do Jennifer. I co z tego?