Małgorzta Rozenek zagra w filmie Patryka Vegi. Przygotowując się do roli przeklina na potęgę

Małgorzata Rozenek ma zagrać jedną z głównych ról w filmie "Miłość w czasach zarazy" Patryka Vegi. Jak mówiła gwiazda, zdecydowała się na aktorki debiut u tego reżysera, bo ceni go za rozmach. "Bardzo się cieszę na naszą współpracę i myślę, że będzie o tym głośno" – powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem" prezenterka. Dodała, że praca aktora i modela to ciężki kawałek chleba.

Małgorzata Rozenek jeszcze nigdy tyle nie przeklinała. Co się stało?

"Wspaniałe jest to, że życie stawia na mojej drodze wiele nowych wyzwań. Sprawdzanie się w kolejnych rolach ma w sobie ożywczą energię. Z wielką tremą będę czekać na efekt końcowy, bo kto wie… Oscar goes to…" - napisała na Instagramie.

Prezenterka nie pokaże filmu dzieciom

"Pani Małgorzata przyjęła rolę w nowym filmie słynącego z szokujących obrazów reżysera, Patryka Vegi. Jest już po pierwszych zdjęciach i przyznaje, że nigdy tyle nie przeklinała, co na planie. Nie ukrywa, że boi się, montażu i efektu końcowego. To będzie film, którego na pewno nie pokaże swoim synom. Zastanawia się też jak film przyjmą rodzice" — donosi tygodnik. To jest opinia czasopisma, sama Małgorzata Rozenek nie odniosła się do tych informacji.